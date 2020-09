Paro: “Servono dei giocatori di qualità, oggi un punto importante” (Di sabato 19 settembre 2020) Matteo Paro, vice-allenatore di Juric, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio in casa contro la Roma. Queste le Parole del vice dell’Hellas Verona: “Questa sera abbiamo affrontato una squadra forte fisicamente e ne abbiamo sofferto. Poi abbiamo preso le misure e la squadra è cresciuta facendo una grande partita contro una squadra molto più rodata di noi. Mercato? Credo che la società lo sappia e ci sta lavorando. Abbiamo perso giocatori fondamentali e per tenere il livello dell’anno scorso abbiamo bisogno di giocatori importanti. Per aggredire in avanti ed essere forti nell’uno contro uno c’è bisogno di una preparazione fisica importante. Sappiamo che questa è una stagione particolare, ma per avere una squadra competitiva servono i ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 settembre 2020) Matteo, vice-allenatore di Juric, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio in casa contro la Roma. Queste lele del vice dell’Hellas Verona: “Questa sera abbiamo affrontato una squadra forte fisicamente e ne abbiamo sofferto. Poi abbiamo preso le misure e la squadra è cresciuta facendo una grande partita contro una squadra molto più rodata di noi. Mercato? Credo che la società lo sappia e ci sta lavorando. Abbiamo persofondamentali e per tenere il livello dell’anno scorso abbiamo bisogno diimportanti. Per aggredire in avanti ed essere forti nell’uno contro uno c’è bisogno di una preparazione fisica importante. Sappiamo che questa è una stagione particolare, ma per avere una squadra competitiva servono i ...

