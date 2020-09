Moto GP Romagna 2020: Viñales in pole! Miller 2°, Quartararo 3° (Di sabato 19 settembre 2020) Sarà Maverick Vinales a partire dalla Pole nel GP dell'Emilia Romagna che si disputerà domani sul circuito di Misano Adriatico. Lo spagnolo ha avuto la meglio in un finale thriller nel quale Pecco ... Leggi su gazzetta (Di sabato 19 settembre 2020) Sarà Maverick Vinales a partire dalla Pole nel GP dell'Emiliache si disputerà domani sul circuito di Misano Adriatico. Lo spagnolo ha avuto la meglio in un finale thriller nel quale Pecco ...

SkyTG24 : Moto, qualifiche Gp Emilia Romagna: Viñales in pole, quinto Bagnaia, Rossi settimo - Fabi3nn3 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Romagna 2020: la diretta live delle #qualifiche a #Misano - Gazzetta_it : #MotoGP #Romagna 2020: la diretta live delle #qualifiche a #Misano - RaiSport : ?? #GpEmiliaRomagna: pole a #Vinales, quinto tempo per #Bagnaia Settimo #Rossi, davanti a #Morbidelli e alle due… - FormulaPassion : Ancora pole position per #Vinales, che questa volta sfrutta la cancellazione dell'ultimo tempo di un #Bagnaia spazi… -