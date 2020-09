Milan, per la difesa torna di moda Ajer del Celtic (Di sabato 19 settembre 2020) Milan sempre alla ricerca di un colpo per migliorare il reparto difensivo, nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Ajer del Celtic Potrebbe arrivare dalla Norvegia il nuovo difensore centrale del Milan. Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, infatti, nella prossima settimana è previsto un incontro tra i dirigenti del club rossonero e i rappresentanti di Kristoffer Ajer, colosso del Celtic. Difensore centrale alto e roccioso, 198 cm di altezza per 94 kg di peso, il 22enne nazionale norvegese è già da mesi nel mirino di Paolo Maldini e Frederic Massara che adesso, viste anche le difficoltà riscontrate per Nikola Milenkovic della Fiorentina, sembrano intenzionati ad affondare il colpo per ... Leggi su zon (Di sabato 19 settembre 2020)sempre alla ricerca di un colpo per migliorare il reparto difensivo, nelle ultime ore èto diil nome didelPotrebbe arrivare dalla Norvegia il nuovo difensore centrale del. Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, infatti, nella prossima settimana è previsto un incontro tra i dirigenti del club rossonero e i rappresentanti di Kristoffer, colosso del. Difensore centrale alto e roccioso, 198 cm di altezza per 94 kg di peso, il 22enne nazionale norvegese è già da mesi nel mirino di Paolo Maldini e Frederic Massara che adesso, viste anche le difficoltà riscontrate per Nikola Milenkovic della Fiorentina, sembrano intenzionati ad affondare il colpo per ...

