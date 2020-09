Lautaro show, doppietta Eriksen: l’Inter affonda il Pisa 7-0 (Di sabato 19 settembre 2020) In un San Siro con i primi mille spettatori dopo l’emergenza Covid, l’Inter travolge il Pisa 7-0, replicando l’esito del precedente test amichevole con la Carrarese. Gran prova di Lautaro, autore di un poker, in gol anche Eriksen (in campo dal 1′) con una doppietta, segnano pure Lukaku e Gagliardini. Buona indicazioni anche da Perisic, come il danese partito titolare. Foto: Twitter Inter L'articolo Lautaro show, doppietta Eriksen: l’Inter affonda il Pisa 7-0 proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 settembre 2020) In un San Siro con i primi mille spettatori dopo l’emergenza Covid, l’Inter travolge il7-0, replicando l’esito del precedente test amichevole con la Carrarese. Gran prova di, autore di un poker, in gol anche(in campo dal 1′) con una, segnano pure Lukaku e Gagliardini. Buona indicazioni anche da Perisic, come il danese partito titolare. Foto: Twitter Inter L'articolo: l’Interil7-0 proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro show Lautaro show, doppietta Eriksen: l’Inter affonda il Pisa 7-0 alfredopedulla.com GdS – Sensi-show con la Carrarese: cioccolatino per Lautaro sul 5-0, sarà titolare con la Fiorentina?

Stefano Sensi sembra essere tornato quello di un anno fa, quando il pianeta nerazzurro sembrava aver trovato l’uomo giusto per il proprio centrocampo. Dopo l’ottima prestazione con il Lugano, per lui, ...

VIDEO – Inter-Carrarese 7-0: doppio Lukaku e Lautaro Martinez. Show Sanchez!

Nel primo tempo a mettersi in evidenza è stato Lukaku con una doppietta, poi Young e Sanchez hanno fissato il risultato sul momentaneo 4-0. In entrata è ufficiale il ritorno in… Leggi ...

VIDEO/ Inter Carrarese (risultato finale 7-0): gol e highlights, Lukaku-Lautaro show

Inter Carrarese 7-0: questo è il perentorio risultato finale del match disputato alla Pinetina di Appiano Gentile. Troppo netta la differenza di valori in questa partitella che ha avuto il sapore di u ...

