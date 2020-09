Grande Fratello Vip, Stefania Orlando vs Antonella Elia: confronto in diretta (Di sabato 19 settembre 2020) Seconda puntata del Grande Fratello Vip che stenta a decollare negli ascolti, anche questa volta è stato battuto dalla nuova edizione di Tale e Quale Show. Alfonso Signorini oltre a commentare con i protagonisti cosa è successo in questi giorni ha presentato i tanto attesi nuovi ingressi tra cui il popolarissimo influencer Denis Dosio e l’attesa Elisabetta Gregoraci, non è entrato per ora Paolo Brosio che a causa di alcuni motivi di salute è stato ricoverato. Momento interessante della serata è stato caratterizzato dallo scontro indiretto tra Stefania Orlando e Antonella Elia, quest’ultima pur essendo opinionista del reality riesce a caratterizzare il programma con alcune polemiche dichiarazioni. Prima d’entrare nella casa ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 19 settembre 2020) Seconda puntata delVip che stenta a decollare negli ascolti, anche questa volta è stato battuto dalla nuova edizione di Tale e Quale Show. Alfonso Signorini oltre a commentare con i protagonisti cosa è successo in questi giorni ha presentato i tanto attesi nuovi ingressi tra cui il popolarissimo influencer Denis Dosio e l’attesa Elisabetta Gregoraci, non è entrato per ora Paolo Brosio che a causa di alcuni motivi di salute è stato ricoverato. Momento interessante della serata è stato caratterizzato dallo scontro indiretto tra, quest’ultima pur essendo opinionista del reality riesce a caratterizzare il programma con alcune polemiche dichiarazioni. Prima d’entrare nella casa ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - zazoomblog : Grande Fratello Vip Paolo Brosio non entra più nella casa: “Non sta bene è ricoverato in ospedale” - #Grande… - nugellae : sto grande fratello non se lo stanno guardando manco gli spagnoli -