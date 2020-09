GF Vip, Antonella Elia contro l’ex gieffina: “Non la saluto più” (Di sabato 19 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip è ripartito il 14 settembre su Canale 5. Questa edizione è iniziata già con tante novità all’insegna dell’allegria e del divertimento. Il GF Vip 2020 è condotto da Alfonso Signorini affiancato dagli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Quest’ultima è reduce dall’esperienza della casa più spiata d’Italia ma nelle vesti di concorrente. Durante la sua permanenza nel reality ha avuto come coinquilina la conduttrice e collega Adriana Volpe. Tra le due non sembra scorrere buon sangue nonostante i vari riavvicinamenti nel passato. Erano molto legate, soprattutto nella casa del GF, ma i rapporti sembrerebbe si siano incrinati. Antonella Elia intervistata dalla trasmissione web “Casa Chi” ci rivela qualcosa in ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 19 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip è ripartito il 14 settembre su Canale 5. Questa edizione è iniziata già con tante novità all’insegna dell’allegria e del divertimento. Il GF Vip 2020 è condotto da Alfonso Signorini affiancato dagli opinionisti Pupo e. Quest’ultima è reduce dall’esperienza della casa più spiata d’Italia ma nelle vesti di concorrente. Durante la sua permanenza nel reality ha avuto come coinquilina la conduttrice e collega Adriana Volpe. Tra le due non sembra scorrere buon sangue nonostante i vari riavvicinamenti nel passato. Erano molto legate, soprattutto nella casa del GF, ma i rapporti sembrerebbe si siano incrinati.intervistata dalla trasmissione web “Casa Chi” ci rivela qualcosa in ...

zazoomblog : ‘Gf Vip 5' seconda puntata: in Casa altri 8 gieffini problemi di salute per Paolo Brosio. Scontro epico tra Patrizi… - IsaeChia : ‘#GfVip 5', seconda puntata: in #Casa altri 8 gieffini, problemi di salute per #PaoloBrosio. Scontro epico tra… - CorriereUmbria : Grande Fratello Vip, entra Stefania Orlando. Subito attaccata da Antonella Elia e dal suo ex Andrea Roncato #GFVIP… - zazoomblog : Antonella Elia blocca Stefania Orlando al GF Vip: “Perché parli male di me?” - #Antonella #blocca #Stefania… - IsaeChia : ‘#GfVip’, #AntonellaElia contro una sua ex coinquilina nel reality: “Non mi ha fatto gli auguri per la mia esperien… -