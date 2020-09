DayDreamer – Le Ali del Sogno, nuova programmazione ufficiale: in onda solo il sabato pomeriggio (Di sabato 19 settembre 2020) nuova programmazione per DayDreamer – Le Ali del Sogno Ennesimo cambio di palinsesto per DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca che ha per protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. I vertici di Mediaset hanno deciso di continuare a trasmettere per il fine settimana del 19 e 20 settembre 2020. Ma da sabato prossimo le storie di Can Divit e Sanem Aydin andranno in onda solo e solamente il sabato pomeriggio. Quindi, rispetto alle voci che dono circolate sul web negli ultimi giorni, tranne imprevisti dell’ultimo minuto lo sceneggiato non prenderà il posto de Il Segreto, trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 16.20 alle 17.05. Di conseguenza ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 19 settembre 2020)per– Le Ali delEnnesimo cambio di palinsesto per– Le Ali del, la soap opera turca che ha per protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. I vertici di Mediaset hanno deciso di continuare a trasmettere per il fine settimana del 19 e 20 settembre 2020. Ma daprossimo le storie di Can Divit e Sanem Aydin andranno ine solamente il. Quindi, rispetto alle voci che dono circolate sul web negli ultimi giorni, tranne imprevisti dell’ultimo minuto lo sceneggiato non prenderà il posto de Il Segreto, trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 16.20 alle 17.05. Di conseguenza ...

Claudia88251068 : Gli occhi dicono ciò che la bocca non riesce a dire...???? A tra poco su Canale 5 #DayDreamer #CanYaman… - Teleblogmag : Scongiurata la sospensione della soap ecco tutti gli appuntamenti del weekend. Iscriviti al nostro canale Telegram!… - moon7128tris : RT @CClub1989: Daydreamer- Le ali del sogno va in onda sabato 19 settembre con due episodi dalle 14.10, domenica 20 settembre dalle 16.30 e… - TopoFelino : RT @CClub1989: Daydreamer- Le ali del sogno va in onda sabato 19 settembre con due episodi dalle 14.10, domenica 20 settembre dalle 16.30 e… - CClub1989 : Daydreamer- Le ali del sogno va in onda sabato 19 settembre con due episodi dalle 14.10, domenica 20 settembre dall… -