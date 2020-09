Daniele Rugani e Michela Persico: è nato il loro primo figlio (Di sabato 19 settembre 2020) Fiocco azzurro per Michela Persico e Daniele Rugani. La coppia ha annunciato sui social la nascita del loro primo figlio, Tommaso La conduttrice televisiva Michela Persico e Daniele Rugani, difensore della Juventus, hanno da poche ore annunciato la nascita del loro primo figlio, Tommaso. Circa quattro ore fa, la coppia ha pubblicato sui loro account Instagram le foto che ritraggono i neo-genitori con il nuovo arrivato. Tutti i fan erano in forte attesa per l’annuncio. Michela, aveva infatti documentato dettagliatamente tutte le fasi della gravidanza sui social. La Persico ha inoltre rivelato il ... Leggi su zon (Di sabato 19 settembre 2020) Fiocco azzurro per. La coppia ha annunciato sui social la nascita del, Tommaso La conduttrice televisiva, difensore della Juventus, hanno da poche ore annunciato la nascita del, Tommaso. Circa quattro ore fa, la coppia ha pubblicato suiaccount Instagram le foto che ritraggono i neo-genitori con il nuovo arrivato. Tutti i fan erano in forte attesa per l’annuncio., aveva infatti documentato dettagliatamente tutte le fasi della gravidanza sui social. Laha inoltre rivelato il ...

Ciao19991 : @daniele_vn @TicinumV @_deep_x È giusta l'analisi era un pensiero mio! Dest sarebbe una bella occasione ed un giova… - Ciao19991 : @daniele_vn @TicinumV @_deep_x Non mi sono spiegato. Se salta rugani restano in 4. De ligt è fuori e sono in 3. Se… - daniele_vn : @_deep_x Perché lavorare su Rugani in uscita? Abbiamo già tanti problemi in difesa con De Ligt infortunato e Chiell… - Piolass83 : Esattamente cosa vi da l'insultare Daniele Rugani sotto il post nel quale annuncia la nascita di Tommaso?? Imparate… - deweytango : @juvemyheart Meriterebbero di ricevere lo stesso trattamento. Ho paura che solo così capirebbero, #cyberbulli del m… -