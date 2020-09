Coronavirus | tornano a salire i decessi | in un giorno 24 morti In calo i contagi

(Di sabato 19 settembre 2020) Torna ail numero deiperin Italia. Nelle ultime 24 ore isono stati 24 (ieri erano 10). Un dato così alto non si registrava dal 7 luglio, quando le vittime erano state 30. I nuovi casi sono invece 1.638, inrispetto ai 1.907 del precedente bollettino del ministero della Salute. In lieve aumento i tamponi: ne sono stati processati 103.223. Da inizio emergenza sono 10.349.386. Così i dati del ministero della Salute. La regione con più casi è la Lombardia (243), seguita da Lazio (197), Veneto (186) e Campania (149)., 35.692Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale a 296.569, mentre isalgono a 35.692. In crescita i guariti, 909 ...

