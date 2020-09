Coronavirus | Sileri | “Non avremo più 1 000 morti al giorno”

(Di sabato 19 settembre 2020) BOLOGNA – “I numeri saliranno, e’ innegabile, e’ impossibile che non salgano. Ma saliranno poco. Non avremo mille morti al giorno”. Lo dice il viceministro alla Sanita’, Pierpaolo Sileri, oggi a Bologna.

Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha parlato dell'evolversi dell'epidemia di coronavirus a margine di un evento che si è svolto a Bologna. Il viceministro, come riporta l'Ansa, ha parlat ...