GabrieleMuccino : Posto garbatamente la mia risposta a @matteosalvinimi dopo che mi è stata garbatamente cancellata dal suo profilo I… - Corriere : «Il pregiudizio nei confronti delle diversità pervade anche il linguaggio della vita pubblica: l’omofobia e la tran… - AlbiIndecente : Mi dispiace questo dato di ascolto così basso! La puntata di ieri si meritava un 24% di share assolutamente! È stat… - EugenioCardi : RT @ilpost: Ci sono troppi agenti di estrema destra nella polizia tedesca? - Elettra975 : @MajestyCatsy No, era prima dell'avvento del cellulare, sono passati troppi anni ?? -

Ultime Notizie dalla rete : sono troppi

il Resto del Carlino

La sfida vinta da Uania. Dall’intuizione di un ragazzo pugliese di 17 anni una soluzione solida ed efficace per accelerare la connessione degli utenti business Essere connessi sempre e con una buona v ...Gerusalemme, 19 settembre 2020, Nena News-L’inizio ieri alle 14 del secondo lockdown anti-coronavirus in Israele ha anticipato di qualche ora il Capodanno ebraico. Durerà, o meglio, dovrebbe durare t ...CARPI «Siamo molto felici della folta partecipazione al concerto che abbiamo tenuto davanti ai cancelli della Goldoni: questo conferma quanto sono sentite vive nella popolazione, carpigiana e non solo ...