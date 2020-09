“A calci in c***!”. GF Vip, furia Patrizia De Blanck: la contessa esplode in diretta (Di sabato 19 settembre 2020) Anche nella seconda puntata del GF Vip Patrizia De Blanck non si è trattenuta. La contessa, entrata nella Casa lunedì scorso insieme alla prima parte del cast, si è scagliata con parole pesantissime contro una vip. E se già nei giorni scorsi con lei non era andata per il sottile, nel corso della diretta è davvero esplosa. È successo tutto quando Alfonso Signorini ha permesso a Flavia Vento di collegarsi nella Casa, con quelli che per poche ore sono stati i suoi coinquilini. La soubrette, lo ricordiamo, ha abbandonato il reality la mattina successiva al suo ingresso. Troppo forte la nostalgia dei suoi amati cani, quindi la decisione di ritirarsi. Già in quell’occasione la De Blanck l’aveva attaccata duramente tentando invano di farla desistere ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Anche nella seconda puntata del GF VipDenon si è trattenuta. La, entrata nella Casa lunedì scorso insieme alla prima parte del cast, si è scagliata con parole pesantissime contro una vip. E se già nei giorni scorsi con lei non era andata per il sottile, nel corso dellaè davvero esplosa. È successo tutto quando Alfonso Signorini ha permesso a Flavia Vento di collegarsi nella Casa, con quelli che per poche ore sono stati i suoi coinquilini. La soubrette, lo ricordiamo, ha abbandonato il reality la mattina successiva al suo ingresso. Troppo forte la nostalgia dei suoi amati cani, quindi la decisione di ritirarsi. Già in quell’occasione la Del’aveva attaccata duramente tentando invano di farla desistere ...

