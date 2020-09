Violenta esplosione in una palazzina: decine di ambulanze e Vigili del fuoco sul posto (Di venerdì 18 settembre 2020) Sei persone sono rimaste ferite a causa dell'esplosione verificatasi in una palazzina a Verona: uno di loro è in gravi condizioni. Paura in una palazzina del quartiere Veronetta di Verona, dove all’alba di venerdì 18 settembre 2020 si è verificata un’esplosione. Secondo i primi aggiornamenti sei persone sono rimaste ferite di cui uno in modo grave. esplosione di una palazzina a Verona L’episodio ha avuto luogo intorno alle 8 in un alloggio Agec situato in via San Giovanni in Valle, non lontano dalle scuole Rubele. I residenti hanno parlato di un violento boato e di un forte odore di gas sin dalle prime ore della giornata, a cui è seguita immediatamente la chiamata ai soccorritori. In breve tempo ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 18 settembre 2020) Sei persone sono rimaste ferite a causa dell'verificatasi in unaa Verona: uno di loro è in gravi condizioni. Paura in unadel quartiere Veronetta di Verona, dove all’alba di venerdì 18 settembre 2020 si è verificata un’. Secondo i primi aggiornamenti sei persone sono rimaste ferite di cui uno in modo grave.di unaa Verona L’episodio ha avuto luogo intorno alle 8 in un alloggio Agec situato in via San Giovanni in Valle, non lontano dalle scuole Rubele. I residenti hanno parlato di un violento boato e di un forte odore di gas sin dalle prime ore della giornata, a cui è seguita immediatamente la chiamata ai soccorritori. In breve tempo ...

