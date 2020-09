‘Uomini e Donne’, un ex tronista a IsaeChia.it: “Io e la mia fidanzata ci siamo lasciati: vi racconto cos’è successo” (Di venerdì 18 settembre 2020) Abbiamo conosciuto Amedeo Barbato nella stagione 2015/2016 di Uomini e Donne nei panni di tronista. Alla fine del suo percorso – dopo alti e bassi – scelse Sophia Galazzo anche se le cose tra i due finirono sul nascere, a causa anche delle dichiarazioni dell’ex fidanzata dell’assicuratore campano Serena Panella, che sosteneva che la loro storia era proseguita anche durante il trono. Alla fine della puntata fu questa la situazione d Una volta accantonata l’esperienza nel dating show di Canale 5, Barbato ha ritrovato la serenità e il sorriso accanto a Serena Nena, ex corteggiatrice di Mattia Marciano. A distanza di tre anni però Serena e Amedeo hanno deciso di interrompere la loro relazione ed è stato l’ex tronista a rivelarlo noi di IsaeChia spiegando i ... Leggi su isaechia (Di venerdì 18 settembre 2020) Abbiamo conosciuto Amedeo Barbato nella stagione 2015/2016 di Uomini e Donne nei panni di. Alla fine del suo percorso – dopo alti e bassi – scelse Sophia Galazzo anche se le cose tra i due finirono sul nascere, a causa anche delle dichiarazioni dell’exdell’assicuratore campano Serena Panella, che sosteneva che la loro storia era proseguita anche durante il trono. Alla fine della puntata fu questa la situazione d Una volta accantonata l’esperienza nel dating show di Canale 5, Barbato ha ritrovato la serenità e il sorriso accanto a Serena Nena, ex corteggiatrice di Mattia Marciano. A distanza di tre anni però Serena e Amedeo hanno deciso di interrompere la loro relazione ed è stato l’exa rivelarlo noi dispiegando i ...

