Ultime Notizie Roma del 18-09-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 settembre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Gran Bretagna bianco col nuovo look non escluso nellesettimane si è verificato un accelerazione nei casi fondamentali che le persone seguono le regole ha detto il ministro della Salute britannico e voltiamo pagina nel mondo sono stati 30 milioni di contagi da covid e quanto si legge sul sito aggiornato della John Hopkins University che parla di 30 milioni 71368 casi totali negli Stati Uniti in maggior numero di contagi 6 milioni 600 4227 con l’India il Brasile sono 944887 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all’infezione 197133 negli Stati Uniti l’amministrazione Trump ha pubblicato delle linee guida morbide sui test per il coronavirus nonostante le forti obiezioni degli esperti medici lo ...