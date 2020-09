Ufficiale: Favilli è un nuovo attaccante del Verona (Di venerdì 18 settembre 2020) Andrea Favilli lascia il Genoa ed è ufficialmente un nuovo attaccante del Verona. Arriva in prestito con diritto di riscatto. Ecco il comunicato integrale della società. “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Genoa Cricket and Football Club, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Andrea Favilli, 23enne attaccante centrale ben strutturato fisicamente (191 cm di altezza per 85 kg di peso forma). Nato a Pisa il 17 maggio 1997, e cresciuto inizialmente vicino casa, più precisamente nel vivaio della Polisportiva Arci Zambra, nell’estate del 2013 approda al settore giovanile del Livorno, dove rimane per un anno e mezzo. Nel gennaio del 2015 si ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Andrealascia il Genoa ed è ufficialmente undel. Arriva in prestito con diritto di riscatto. Ecco il comunicato integrale della società. “HellasFC comunica di aver acquisito da Genoa Cricket and Football Club, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Andrea, 23ennecentrale ben strutturato fisicamente (191 cm di altezza per 85 kg di peso forma). Nato a Pisa il 17 maggio 1997, e cresciuto inizialmente vicino casa, più precisamente nel vivaio della Polisportiva Arci Zambra, nell’estate del 2013 approda al settore giovanile del Livorno, dove rimane per un anno e mezzo. Nel gennaio del 2015 si ...

