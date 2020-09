Stadio Roma: Raggi "Entro Natale in aula per l'ok" (Di venerdì 18 settembre 2020) ANSA, - Roma, 18 SET - "Lo Stadio della Roma? È molto semplice, il Pd non vuole lo Stadio, io credo invece che sia giusto portarlo avanti perché ho fatto fare degli accertamenti e dei controlli su ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020) ANSA, -, 18 SET - "Lodella? È molto semplice, il Pd non vuole lo, io credo invece che sia giusto portarlo avanti perché ho fatto fare degli accertamenti e dei controlli su ...

virginiaraggi : Il Pd non vuole lo stadio. Per me lo stadio della Roma deve andare avanti. Ho fatto fare una due diligence, un cont… - ItaliaTeam_it : YEMAN DA RECORD! ???????? Allo Stadio Olimpico, nei 3000 m del @goldengala_roma, Yeman #Crippa realizza il record ital… - prestia_fabio : RT @virginiaraggi: Il Pd non vuole lo stadio. Per me lo stadio della Roma deve andare avanti. Ho fatto fare una due diligence, un controllo… - MarziaLoreti : #Pelonzi lo stadio della roma non si farà mai?vedremo,non deciderà certamente lei,anzi spero @virginiaraggi lo port… - AnsaRomaLazio : Stadio Roma: Raggi 'Entro Natale in aula per l'ok'. Sindaca: 'È il Pd che non lo vuole, nessuna irregolarità' #ANSA -