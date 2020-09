Spadafora: «Via libera a 1000 spettatori per tutti gli sport all’aperto » (Di venerdì 18 settembre 2020) “Finalmente, già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di Tennis, potranno assistere mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all’aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito a distanziamento, mascherine, prenotazione dei posti a sedere”. Così il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora commenta … L'articolo Spadafora: «Via libera a 1000 spettatori per tutti gli sport all’aperto » è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) “Finalmente, già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di Tennis, potranno assistere millea tutte le competizioniive che si terranno all’aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito a distanziamento, mascherine, prenotazione dei posti a sedere”. Così il ministro per le politiche giovanili e loVincenzocommenta … L'articolo: «Viapergliall’aperto » è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

"E' una grande emozione darvi il benvenuto qui allo stadio Olimpico e al Foro Italico, luogo simbolo dello sport a livello internazionale. Rientrare in questo stadio dopo tanto tempo è molto emozionan ...

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "E' una grande emozione darvi il benvenuto qui allo stadio Olimpico e al Foro Italico, luogo simbolo dello sport a livello internazionale. Rientrare in questo stadio dopo tanto ...

Un documento durissimo che fa a pezzi la riforma dello sport del ministro Spadafora: lo hanno messo a punto oggi in una riunione informale tutti i rappresentanti del mondo dello sport, più che mai al ...

