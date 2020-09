Schianto nella notte | Gabriele muore tra le lamiere | lascia due figlie da crescere

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 settembre 2020) Terribile incidentetra giovedì e venerdì. Un uomo,Pecci di 54 anni, è morto poco dopo la mezzanei pressi di Acquasparta, piccolo comune in provincia di Terni. Fatale per l’uomo, alla guida di una Fiat Panda, l’impatto con un cinghiale.Pecci a quanto riporta il sito www.umbriaon.it, stava transitando lungo la strada Tiberina quando ha investito un grosso cinghiale che si trovava in mezzo alla carreggiata, uccidendolo, ed ha poi perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada, contro un albero. L’uomo che lavorava come dipendente comunale ad Acquasparta, è morto sul colpo in seguito a quest’ultimo, tremendo, impatto. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ...