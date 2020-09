Registro tumori, la giunta umbra toglie la gestione all’ateneo: si scioglie il gruppo di ricerca. Sullo sfondo un giro di nomine targate Lega (Di venerdì 18 settembre 2020) La Lega in Umbria toglie la gestione del Registro dei tumori all’Università di Perugia e lavora per riassegnarla a una società regionale, il cui presidente (nominato da poco) è anche il capo di un’azienda privata che lavora Sullo stesso Registro in Veneto. Regione, quest’ultima, da cui arriva “in prestito” l’attuale assessore alla Sanità, Luca Coletto, già sottosegretario alla Salute con il governo gialloverde. Esiste un intreccio politico e di nomine tutto interno al Carroccio dietro il polverone che si sta sollevando nell’Ente guidato da Donatella Tesei. A inizio anno, la giunta regionale non ha provveduto a rifinanziare i 180mila euro da destinare al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Lain Umbrialadeldeiall’Università di Perugia e lavora per riassegnarla a una società regionale, il cui presidente (nominato da poco) è anche il capo di un’azienda privata che lavorastessoin Veneto. Regione, quest’ultima, da cui arriva “in prestito” l’attuale assessore alla Sanità, Luca Coletto, già sottosegretario alla Salute con il governo gialloverde. Esiste un intreccio politico e ditutto interno al Carroccio dietro il polverone che si sta sollevando nell’Ente guidato da Donatella Tesei. A inizio anno, laregionale non ha provveduto a rifinanziare i 180mila euro da destinare al ...

