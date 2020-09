Parma-Napoli | precedenti | curiosità e arbitro del match

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Seduta mattutina per iloggi al Training Center. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista dell’inizio della Serie A 2020/21. Il campionato comincerà domenica 20 settembre con(ore 12.30). Allenamento sul campo 2 per il gruppo che ha iniziato la sessione con un a fase di riscaldamento su circuito. Successivamente lavoro di agilità ed esercitazione di “passing drill”. Chiusura di seduta con partita a campo ridotto. Sarà l’edizione numero 37 train Serie A. E’ la 19esima sfida in casa parmense. Questo il bilancio dei 18al Tardini: 9 vittorie del, 3 pareggi, 6 successi azzurri. Sarà ...

sscnapoli : ?? | #ParmaNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - ilnapolionline : Bucciantini: 'Mertens o Osimhen contro il Parma? Il belga è un semidio' - - Salvato95551627 : RT @cn1926it: Verso #ParmaNapoli: il report dell'allenamento mattutino - GhostJR__ : Chiaramente domenica ci sarà anche il ritorno del #TeamRealismo, quando il Parma siglerà rapidamente l'1-0 e poi il… - cn1926it : Verso #ParmaNapoli: il report dell'allenamento mattutino -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Napoli

L’Empoli studia il colpo a centrocampo. La trattativa è ben avviata con l’Atalanta per la mezzala classe 1994: può arrivare a titolo definitivo Il nuovo campionato di Serie B sta per ripartire e per l ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuta Francesca Devincenzi, giornalista. “Krause è il nuovo patron del Parma, avrà il 90% delle quote della società. Come Commisso ...(Milano, 18 settembre 2020) - La Juventus del nuovo corso strafavorita contro la Samp: il segno «1» plana a 1,28. Dopo la vittoria in Europa, Milan nettamente avanti a San Siro con il Bologna – Fiduci ...