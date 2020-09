Panem et circenses? #VOTONO!

(Di venerdì 18 settembre 2020) I capi partito o meglio i referenti dei singoli cartelli elettorali sono tutti per il Si alla riduzione del numero dei parlamentari. Le continue esternazioni mi fanno pensare che sono terrorizzati dal'idea che il NO possa vincere o che possa perdere con una minima percentuale di scarto. Se avessero taciuto, facendo in modo che la campagna referendaria passasse sotto silenzio, probabilmente sarebbero risultate vere le previsioni dei sondaggi che davano il SI all'80%. Però il ceto di (...) - Tribuna Libera

Ale63Ros : - lolone78 : @RobertoRenga @vatuttobene58 @CucchiRiccardo Panem et circenses. Questo siamo noi. Quale rischio vuoi che possa esserci! -

Ultime Notizie dalla rete : Panem circenses

AgoraVox Italia

I capi partito o meglio i referenti dei singoli cartelli elettorali sono tutti per il Si alla riduzione del numero dei parlamentari. Le continue esternazioni mi fanno pensare che sono terrorizzati dal ...A proposito di turismo ci sarebbe da domandarsi che cos’è davvero questo “toccasana” che oggi tutti o quasi ritengono essere l’unica soluzione per la nostra economia. Ma cosa è davvero il turismo oggi ...Avevamo accettato il lockdown per necessità, ma soprattutto per responsabilità: verso noi stessi (non contagiarci e morire con un alto tasso di probabilità), e verso gli altri (non contagiarli, facend ...