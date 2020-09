Nadal-Schwartzman in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali BNL d’Italia 2020 (Di venerdì 18 settembre 2020) Il programma dei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2020 proporrà la sfida tra Rafael Nadal e Diego Schwartzman. L’iberico ha dominato il match di terzo turno contro il serbo Dusan Lajovic, mentre l’argentino ha sconfitto al termine di un match lottato Hubert Hurkacz. L’incontro andrà in scena sabato 19 settembre, non prima delle ore 20:30: diretta televisiva probabilmente offerta da Sky Sport (canale 201) e live streaming disponibile sulla piattaforma Sky Go. Inoltre, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti sullo svolgimento dell’incontro. Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Il programma dei quarti di finale degliBNL d’Italiaproporrà la sfida tra Rafaele Diego. L’iberico ha dominato il match di terzo turno contro il serbo Dusan Lajovic, mentre l’argentino ha sconfitto al termine di un match lottato Hubert Hurkacz. L’incontro andrà in scena sabato 19 settembre, non prima delle ore 20:30:televisiva probabilmente offerta da Sky Sport (201) e livedisponibile sulla piattaforma Sky Go. Inoltre, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti sullo svolgimento dell’incontro.

silvanasifco : Niente da dire, #Nadal inarrestabile! Vola ai quarti di finale dove troverà #Schwartzman #IBI20 #VamosRafa @InteBNLdItalia - sportface2016 : #Nadal-#Schwartzman in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali BNL d’Italia 2020 - LorenzoAndreol4 : #Nadal prosegue la sua marcia agli @InteBNLdItalia battendo #Lajovic 61 63. Per un posto in semifinale affronterà l… - WeAreTennisITA : Diego Schwartzman recupera un set di svantaggio e batte Hubert Hurkacz per 3-6 6-2 6-4. Nei quarti di finale degl… - Adriana11100542 : RT @WeAreTennisITA: Sorteggiato anche il tabellone maschile degli #IBI20, questi gli accoppiamenti possibili ai sedicesimi???? Djokovic ?? Au… -

Ultime Notizie dalla rete : Nadal Schwartzman Nadal-Schwartzman in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali BNL d'Italia 2020 Sportface.it Diretta Internazionali d’Italia Roma 2020/ Musetti Koepfer (0-2): azzurro eliminato!

Finisce l’avventura di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2020 a Roma: il giovane talento azzurro ha infatti perso per 6-4, 6-0 contro il tedesco Dominik Koepfer. Il cappotto del secondo set ...

Molto bene Pliskova, Halep e Muguruza. Kasatkina fa crack

Forse, anche senza forse, la sfida più scomoda era quella che toccava a Garbine Muguruza, ma l’ex numero uno WTA ha pescato una di quelle giornate in cui è difficile avere a che fare con lei. A Johann ...

Tennis, Internazionali d'Italia: Berrettini ai quarti. Musetti show: batte Nishikori e vola agli ottavi

Matto Berrettini si è qualificato per i quarti di finale degli Open Bnl d’Italia di tennis, in corso al Foro Italico, battendo nel 'derby' italiano degli ottavi Stefano Travaglia per 7-6 7-6 in più di ...

Finisce l’avventura di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2020 a Roma: il giovane talento azzurro ha infatti perso per 6-4, 6-0 contro il tedesco Dominik Koepfer. Il cappotto del secondo set ...Forse, anche senza forse, la sfida più scomoda era quella che toccava a Garbine Muguruza, ma l’ex numero uno WTA ha pescato una di quelle giornate in cui è difficile avere a che fare con lei. A Johann ...Matto Berrettini si è qualificato per i quarti di finale degli Open Bnl d’Italia di tennis, in corso al Foro Italico, battendo nel 'derby' italiano degli ottavi Stefano Travaglia per 7-6 7-6 in più di ...