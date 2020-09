La Spezia, bimbo di 14 mesi morso da una vipera in giardino: ricoverato in terapia subintensiva (Di venerdì 18 settembre 2020) Un bimbo di 14 mesi è stato morso da una vipera mentre stava giocando nel giardino della propria casa. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 17 settembre 2020, nel comune di Calice al Cornoviglio, piccolo centro della provincia de La Spezia. Ad accorgersi immediatamente dell’accaduto sono stati i famigliari del piccolo che erano con lui in località Valdonica. Dopo aver lanciato l’allarme, lo hanno subito trasportato alla più vicina caserma dei vigili del fuoco dove poco dopo è arrivato un elicottero di soccorso che ha provveduto al suo trasporto immediato all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Appena arrivato i medici lo hanno ricoverato nel reparto di terapia ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 settembre 2020) Undi 14è statoda unamentre stava giocando neldella propria casa. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 17 settembre 2020, nel comune di Calice al Cornoviglio, piccolo centro della provincia de La. Ad accorgersi immediatamente dell’accaduto sono stati i famigliari del piccolo che erano con lui in località Valdonica. Dopo aver lanciato l’allarme, lo hanno subito trasportato alla più vicina caserma dei vigili del fuoco dove poco dopo è arrivato un elicottero di soccorso che ha provveduto al suo trasporto immediato all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Appena arrivato i medici lo hannonel reparto di...

Un bambino di appena 14 mesi è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Genova dove ora è ricoverato dopo essere stato morso da una vipera mentre stava giocando nel giardino di casa. L'episodio nel p ...

Un bimbo è stato trovato positivo al coronavirus in Liguria, è il primo dall’inizio dell’anno scolastico. Il bambino è stato ricoverato all'ospedale Gaslini di Genova ma le sue condizioni non appaiono ...

Liguria - Nel terzo giorno dall’inizio della scuola, ammontano a 3.335 i tamponi effettuati in Liguria che hanno evidenziato 73 nuovi positivi. Sul totale dei tamponi, 463 sono stati effettuati alla S ...

