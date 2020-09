La credibilità politica? Un bene prezioso e | purtroppo | raro

Leggi su leurispes

(Di venerdì 18 settembre 2020) Un testo necessario e quanto mai attuale sulla credibilità, sulla sua crisi e sul suo valore: è quello di Guido Gili e Massimiliano Panarari edito da Marsilio dal titolo La credibilità, che affronta il tema da tutte le prospettive possibili con lucidità e competenza. Would you buy a used car from this man? Comprereste un’auto usata da quest’uomo? È lo slogan che nel 1960, nella campagna elettorale per le presidenziali, negli States, venne usato per screditare il candidato repubblicano Richard Nixon, avversario di John F. Kennedy. Lo slogan alludeva alla scarsa fiducia che suscitava un personaggio a tinte fosche come Nixon, dalla reputazione poco limpida, protagonista dello scandalo Watergate nel 1974 che lo costrinse alle dimissioni. Eb, cosa fa un venditore di automobili usate? Deve ...