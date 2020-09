Il Re, in arrivo su Sky un prison drama italiano con Luca Zingaretti (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA - Sky annuncia una nuova produzione Sky Original , IL RE , il primo prison drama italiano . Protagonista assoluto Luca Zingaretti , in un ruolo lontanissimo da quelli che ne hanno fatto uno dei ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA - Sky annuncia una nuova produzione Sky Original , IL RE , il primo. Protagonista assoluto, in un ruolo lontanissimo da quelli che ne hanno fatto uno dei ...

SkySport : Liverpool, è fatta per l'arrivo di Thiago Alcantara dal Bayern: le news di calciomercato - SkySport : Higuain, ufficiale il suo arrivo all'Inter Miami: 'È quello che cercavo, sono motivato' - LongTakeIt : #LucaZingaretti sarà Bruno Testori in #IlRe, prison drama in arrivo su Sky - FSabathier : RT @SkySport: Higuain, ufficiale il suo arrivo all'Inter Miami: 'È quello che cercavo, sono motivato' - vl_cinePhile : RT @BassoFabrizio: Il cielo mi si è aperto a serramanico come se si aprisse un sipario ascoltando ieri sera in anteprima #Harakiri di @Samu… -