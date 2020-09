Gruppo FCA - Leasys, installate 10 colonnine per la ricarica rapida a Fiumicino (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Gruppo FCA prosegue le attività legate alla sua strategia di elettrificazione della gamma e con gli investimenti sulle infrastrutture per i veicoli e a zero e basse emissioni. Dopo aver inaugurato a Mirafiori il primo esempio di Vehicle-To-Grid, che in futuro potrà contare su 700 stalli, e aver introdotto, tramite Leasys, 14 nuovi stalli presso la stazione di Torino Porta Susa, proprio la controllata del costruttore italoamericano ha installato all'aeroporto di Fiumicino 10 nuove colonnine di ricarica rapida da 22 kW.1.200 colonnine nei 400 store Leasys. Il progetto è frutto, ancora una volta, della collaborazione tra Leasys ed Enel X: le colonnine, infatti, si possono trovare presso il ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 18 settembre 2020) IlFCA prosegue le attività legate alla sua strategia di elettrificazione della gamma e con gli investimenti sulle infrastrutture per i veicoli e a zero e basse emissioni. Dopo aver inaugurato a Mirafiori il primo esempio di Vehicle-To-Grid, che in futuro potrà contare su 700 stalli, e aver introdotto, tramite, 14 nuovi stalli presso la stazione di Torino Porta Susa, proprio la controllata del costruttore italoamericano ha installato all'aeroporto di10 nuovedida 22 kW.1.200nei 400 store. Il progetto è frutto, ancora una volta, della collaborazione traed Enel X: le, infatti, si possono trovare presso il ...

Fab79243964 : @ZZiliani Bobo Vieri di calcio ne sa ed è anche un discreto personaggio televisivo ma la narrazione deve essere a s… - infoiteconomia : FCA-PSA, più capitale per il nuovo gruppo Stellantis - infoiteconomia : Fca, Gorlier: «Cambiamento va accompagnato da politica e istituzioni. Settore in trasformazione, gruppo segue elett… - lautomobile_ACI : #PietroGorlier di @fcagroup: 'Per l'auto serve piano comune pubblico-privato'. Il responsabile delle attività europ… - pierluigionofri : 'Eligio Catarinella e Alessandro Grosso, i due top manager neppure quarantenni di Fca' #FCA #topmanager… -