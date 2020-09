Giampaolo: "Torino, scopri chi sei. Formazione? Gioca Rincon" (Di venerdì 18 settembre 2020) Torino - Vigilia imoportante per Marco Giampaolo , pronto ad esordire sulla panchina del Torino contro la Fiorentina . Queste le parole del tecnico granata in conferenza stampa: " Abbiamo Giocato solo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020)- Vigilia imoportante per Marco, pronto ad esordire sulla panchina delcontro la Fiorentina . Queste le parole del tecnico granata in conferenza stampa: " Abbiamoto solo ...

cmdotcom : #Torino, #Giampaolo: 'Non cerco alibi, voglio un Torino riconoscibile. Edera andrà via, su Sirigu...'… - sportface2016 : #calcio #SerieA #FiorentinaTorino, le parole della vigilia del tecnico granata Marco #Giampaolo - sportli26181512 : Giampaolo: '#Torino, scopri chi sei. Formazione? Gioca Rincon': L'allenatore: 'Sirigu? Nessun caso, non ha mai chie… - Toro_News : #Giampaolo pre #FiorentinaTorino: “#Rincon gioca, #Edera andrà via. Bene #Lukic e #Berenguer” - sportli26181512 : Giampaolo: 'Non cerco alibi. Voglio un Torino riconoscibile': Domani a Firenze Marco Giampaolo farà il suo esordio… -