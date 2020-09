Fuga di batteri dal laboratorio cinese | 3000 contagiati | l’episodio risale al 2019

(Di venerdì 18 settembre 2020) Di recente è emerso un report su unadida unche si occupa di vaccini per animali: l’episodioal. Le autorità sanitarie cinesi hanno presentato martedì scorso un report su un incidente in unbiofarmaceutico locale che produceva vaccini per animali. L’episodioal, ma il … L'articolodidal: l’episodioalNewNotizie.it.

A Lanzhou, la capitale della provincia di Gansu, nel nord-est della Cina, più di 3mila persone si sono ammalate, dopo la fuga, nel 2019, di un batterio da un'industria biofarmaceutica che produce vacc ...Le autorità della Cina nord-occidentale hanno reso noto che in seguito alla fuoriuscita di batteri da un impianto biofarmaceutico che nel 2019 produceva vaccini per animali si sono ammalate oltre 3000 ...Oltre 3000 persone si sono ammalate in Cina nord-occidentale dopo la fuoriuscita di batteri da un impianto biofarmaceutico che produceva vaccini per animali nel 2019. Lo rendono noto le autorità local ...