Fondi Lega | interrogato dai pm commercialista Michele Scillieri In una intercettazione disse | “Dirottate tonnellate di soldi”

(Di venerdì 18 settembre 2020) L’unica cosa certa è che l’rio c’è stato e il verbale non è stato secretato. Davanti ai pm, ilfinito agli arresti domiciliari giovedì con i colleghi Alberto Di Rubba e Andrea Mazoni, e il cognato Fabio Barbarossa, per l’affare del capannone di Cormano rifilato, secondo la procura di Milano, al doppio del prezzo alla Lombardia Film Commission. Ma l’indagine sui revisorili del gruppo dellaal Senato e alla Camera, capaci di movimentare conti finiti nel mirino dell’Antiriciclaggio, cresce giorno dopo giorno. Cosa abbia detto il contabile agli inquirenti per ora è un mistero. Quello che sappiano è checonsiderava la vendita del ...

fattoquotidiano : 'MOSSE TONNELLATE DI SOLDI' Uno dei 3 indagati nel caso Lombardia Film Commission e i presunti fondi neri: “Non fat… - fattoquotidiano : Riciclaggio. Questo il nuovo titolo di reato che irrompe nell’inchiesta sul caso Lombardia Film Commission (Lfc) e… - HuffPostItalia : Inchiesta fondi Lega, l'accusa del contabile: 'Quelli della Lega hanno ciucciato montagne di soldi' - Noovyis : (Fondi Lega, interrogato dai pm commercialista Michele Scillieri. In una intercettazione disse: “Dirottate tonnella… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Nelle carte dell'inchiesta sui presunti fondi alla Lega si affaccia anche l'ipotesi di riciclaggio per uno degli indagati. Gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Lega

Sindaci uscenti 'rossi' in due Province (co)governate dalla Lega A Trento e Bolzano alle comunali del 20 e 21 settembre il centrosinistra affronta una importante sfida: difendere il posto di sindaco i ...Sulmona,18 settembre– Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre molti monumenti italiani si coloreranno di verde per celebrare la XIII edizione della giornata nazionale sulla SLA promossa da A ..."Domenica e lunedì avrete l’occasione di darmi la fiducia per portare in Consiglio regionale istanze, proposte e atti concreti per il futuro del nostro territorio" "Sono Mauro Righello, candidato cons ...