È morto lo scrittore Winston Groom, autore di Forrest Gump (e altri 16 libri) (Di venerdì 18 settembre 2020) È morto a 77 anni lo scrittore Winston Groom, autore del libro Forrest Gump che ha ispirato nel 1994 il film omonimo. La notizia è stata diffusa dal sindaco Karin Wilson, prima cittadina della città dello scrittore, Fairhope in Alabama. Groom aveva visto esplodere la popolarità del suo romanzo dopo l'uscita del film con Tom Hanks, passando dalle 30 mila copie vendute a oltre un milione e mezzo. September 18, 2020 Nel messaggio di cordoglio per la scomparsa di Groom, il governatore dell'Alabama, Kay Ivey, ha detto: «Anche se sarà ricordato per aver creato Forrest Gump, Winston Groom è ...

