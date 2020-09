DIRETTA VIDEO – Grande Fratello Vip – 18 Settembre 2020 (Di venerdì 18 settembre 2020) La seconda DIRETTA del Grande Fratello Vip di questa sera avrà tantissimi colpi di scena che, Alfonso Signorini ha cercato gelosamente di tenere per sé fino alla fine. Nonostante durante la serata di Lunedì abbiamo visto entrare dentro casa gran parte dei concorrenti, questa sera vedremo i restanti Vip pronti a farsi largo all’interno del reality. In molti infatti, aspettano di vedere chi sono i nuovi concorrenti che completeranno finalmente il cerchio all’interno del Grande Fratello Vip. Quello che però tantissimi spettatori si stanno chiedendo è chi entrerà al posto di Flavia Vento che, ha deciso di abbandonare il reality ventiquattro ore dopo essere entrata? DIRETTA VIDEO – Grande ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020) La secondadelVip di questa sera avrà tantissimi colpi di scena che, Alfonso Signorini ha cercato gelosamente di tenere per sé fino alla fine. Nonostante durante la serata di Lunedì abbiamo visto entrare dentro casa gran parte dei concorrenti, questa sera vedremo i restanti Vip pronti a farsi largo all’interno del reality. In molti infatti, aspettano di vedere chi sono i nuovi concorrenti che completeranno finalmente il cerchio all’interno delVip. Quello che però tantissimi spettatori si stanno chiedendo è chi entrerà al posto di Flavia Vento che, ha deciso di abbandonare il reality ventiquattro ore dopo essere entrata?...

matteosalvinimi : Firenze, spettacolo! Tra poco in diretta con @SusannaCeccardi e tutta la nostra squadra per la Regione Toscana. No… - matteosalvinimi : Firenze, arrivo! Dalle 18 potrete seguire in diretta, con @SusannaCeccardi e tutta la nostra squadra per la Regione… - teatrolafenice : ?? Nasceva oggi Saverio Mercadante, compositore che trafilò al bronzo della musica illuminati romanzi, scritti e sap… - iloveahoney : RT @winterVitae: il modo in cui nam strappa il microfono dalle mani di tae perché spilla in diretta mondiale che nel predebut a loro era co… - Valerio73299049 : RT @LegaSalvini: ++ SALE SUL PALCO DI FIRENZE LA CANDIDATA GOVERNATRICE @SusannaCeccardi ++ ??Segui la diretta anche tu?? -