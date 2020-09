Da Formigli un ospite di minor rilievo Prego? Mentana conclude il TgLa7 così | contro chi si abbatte la sua scure

joepanther : RT @KBoot888: Renzi ospite di Formigli. Chissà che faccia farà quando il giornalista gli chiederà perchè l'aiforce è costato 168 milioni di… - Anna00629556 : RT @NatMarmo: Stasera il nostro Matteo Renzi sarà ospite di Formigli a Piazza Pulita. Calza a pennello...OPEN! - NemNemecsek : RT @NatMarmo: Stasera il nostro Matteo Renzi sarà ospite di Formigli a Piazza Pulita. Calza a pennello...OPEN! - BiancoliRosella : RT @NatMarmo: Stasera il nostro Matteo Renzi sarà ospite di Formigli a Piazza Pulita. Calza a pennello...OPEN! - TwitPaola2 : RT @NatMarmo: Stasera il nostro Matteo Renzi sarà ospite di Formigli a Piazza Pulita. Calza a pennello...OPEN! -

Ultime Notizie dalla rete : Formigli ospite

Adnkronos

"Ci sono due scenari diversi ed entrambi hanno il Pd come osservato speciale". Così Enrico Mentana, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, sul possibile futuro dei dem in caso di disfatta in Tosca ...Attualità politica in primo piano nella prima serata di La7 giovedì 17 settembre. Alle 21,15 infatti Corrado Formigli conduce "Piazzapulita". La puntata parte da questa domanda: se cade la Toscana cad ...Poi la Lucarelli si è scagliata anche contro i tanti influencer risultati positivi al Coronavirus che non hanno dato il buon esempio in termini di protezione, sicurezza e rispetto delle regole. Sfocia ...