Covid, 7 alunni contagiati a Milano: in quarantena 5 classi (Di venerdì 18 settembre 2020) Sette nuovi casi di alunni contagiati da Covid a Milano e cinque classi isolate. Lo rende noto l'Ats Città Metropolitana, che ha ricevuto le segnalazioni dei tamponi positivi. Gli alunni frequentano ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 settembre 2020) Sette nuovi casi didae cinqueisolate. Lo rende noto l'Ats Città Metropolitana, che ha ricevuto le segnalazioni dei tamponi positivi. Glifrequentano ...

repubblica : Covid, test gratis in farmacia per alunni e genitori in Emilia-Romagna [aggiornamento delle 10:41] - repubblica : Covid, test gratis in farmacia per alunni e genitori in Emilia-Romagna - Agenzia_Ansa : Bimbo di 8 anni positivo al #Covid, in quarantena alunni e maestre. In un istituto americano a #Firenze, contatti a… - andreascan76 : RT @leggoit: Covid, 7 alunni contagiati a #Milano: in quarantena 5 classi - leggoit : Covid, 7 alunni contagiati a #Milano: in quarantena 5 classi -