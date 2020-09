Coronavirus | Rezza Iss | “Più contagi all’interno delle famiglie | l’età media sta aumentando”

(Di venerdì 18 settembre 2020) “Ci sono dei focolai diffusi” di“un po’ in tutto il Paese, l’etàsta aumentando, adesso l’etàna è di circa 41 anni. Il che vuol dire che c’è trasmissione intrafamiliare, cioè l’infezione passa dai più giovani alle persone più anziane. Questo spiega un certo aumento, lento ma graduale, nelle ospedalizzazioni“. Così Giovanni, direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, in un commento video all’ultimo monitoraggio settimanale realizzato in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità. “Certamente, l’Italia – ha aggiunto – ha una soluzione migliore rispetto a Paesi confinanti. Per questo motivo dobbiamo ...

18 SET - "Il numero di casi di Covid 19 nel nostro Paese aumenta per la settima settimana consecutiva, e l'Rt si pone di poco al di sopra di 1. Ci sono focolai diffusi un po' in tutto il Paese. L'età ...Netto aumento dei contagi di Covid in Italia: l'incremento nelle ultime 24 ore è di 1.907 nuovi casi, rilevati con 99.839 tamponi, qualche migliaio in meno rispetto a quelli effettuati ieri. Il totale ...