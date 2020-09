Coronavirus | focolaio a Corelone dopo un matrimonio | tutte le scuole chiuse fino al 1 ottobre

MediasetTgcom24 : Coronavirus, focolaio Polignano: obbligo mascherina in città #polignano - fanpage : Focolaio #Cortina. Metà dei dipendenti dell'hotel positivi al #covid19 - RaiNews : 108 casi di contagio in azienda ortofrutticola #coronavirus #Polignano - Nanoalto : Contagiato nel Focolaio Covid a Polignano va a fare la spesa al supermercato: denunciato - GazzettaDelSud : Possibile focolaio da #Coronavirus alle nozze, a #Soverato saltano tutte le prime comunioni -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus focolaio

Aumentano i contagi da Coronavirus in Alto Friuli e nel Gemonese. A preoccupare, in particolare, è la situazione di Sappada, dove si registrano cinque focolai familiari per un totale di 14 ...Covid19 Campania, la situazione dei ricoveri in terapia intensiva per provincia Aumentano i ricoveri in terapia intensiva per il Coronavirus in Campania. Si tratta dei casi con sintomi più gravi, tali ...Potenza - Licenziato per aver contratto il Covid-19. È l’accusa lanciata dalla Fiom Cgil in relazione alla vicenda di un lavoratore di Melfi della Business Logistic, azienda che opera in subappalto pe ...