Coronavirus, contagi in salita. Rezza: settima settimana aumento, trasmissione intrafamiliare

Continua a salire in maniera sensibile il numero dei contagiati in Italia: oggi sono 1907 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 10 decessi, un dato che porta a 35.668 il numero totali delle morti dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Cresce di 1044 unità il numero degli attuali positivi portando il totale a 42.457 persone. Sale di 853 unità il numero dei guariti rispetto a ieri. In merito ai ricoverati con sintomi in ospedale, oggi le cifre parlano di 2387, ieri erano 2348. Diminuiscono lievemente, invece, i ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 208, ieri 212. Inoltre, sono complessivamente 38.862 le persone in isolamento domiciliare. Cala lievemente anche il numero dei tamponi effettuati rispetto a ieri. Oggi ne sono stati effettuati poco meno di ...

