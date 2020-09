Coronavirus | all' estero stanno messi peggio | lockdown e chiusure in Regno Unito | Spagna | Francia e Israele

(Di venerdì 18 settembre 2020) Corre la paura di un secondoattraverso l'Europa. Diversi Paesi europei, tra cui, hanno già iniziato ad inasprire le misure di contenimento a fronte di una crescita di nuovi contagi che sembra accelerare sempre di più. Vediamo la situazione Paese per Paese, compresa quella diI primi annunci di «drastiche restrizioni» anti-Covid arrivano dalla regione di Madrid, misure che per ora dovrebbero interessare soprattutto i quartieri popolari a sud della capitale e le città circostanti, maggiormente colpite dall'epidemia. La, che in primavera è stata sottoposta a uno deipiù severi del mondo, ha visto la pandemia tornare a ...

RegLombardia : #LNews Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+130). Elevato il numero di tamponi effettuati (21.757)… - CottarelliCPI : Il 'Green Stimulus Index' misura l'impatto ambientale dei programmi di rilancio in risposta all'epidemia di Coronav… - Gazzetta_it : #Spadafora: “Mille spettatori a eventi sportivi all’aperto” #Covid-19 #coronavirus #sport #tifosi - lillidamicis : BARI - Con riferimento all’agenzia 1264.20 “Montanaro e Nardone: nessun caso all’Agricoltura, 1 caso in sezione Dip… - Super__Marti : RT @RegLombardia: #LNews Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+129). Elevato il numero di tamponi effettuati (16.828). Sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus all

La Repubblica

Milano, 18 set. (Adnkronos) - Sono 224 i casi positivi rilevati oggi in Lombardia, per una percentuale rispetto ai tamponi pari all'1,33%, di poco superiore all'1,29% registrato ieri. I tamponi analiz ...I nuovi casi settimanali hanno superato quelli di marzo creando preoccupazione, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è allarme. In Inghilterra nuovi Lockdown "localizzati", Francia, contagi torn ...La novità più importante è l’integrazione di Shazam nel Centro di Controllo. Con un semplice tocco, puoi identificare facilmente i brani senza nemmeno installare l’app Shazam. Il Centro di Controllo i ...