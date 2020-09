Cina, fuga di batteri da un laboratorio: si sono ammalate più di 3.000 persone (Di venerdì 18 settembre 2020) fuga di batteri da un laboratorio in Cina. si ammalano più di 3.000 persone. La notizia lanciata dai media locali e riportata dalla Cnn. Allarme in Cina da dove arriva la notizia di una fuga di batteri da un laboratorio e di più di tremila persone che si sono ammalate di Brucellosi. Ma andiamo con ordine. fuga di batteri da un laboratorio in Cina, si ammalano più di 3.000 persone La notizia è stata lanciata dalla stampa locale e ripresa in tempi brevissimi dalla Cnn. Ovviamente il caso fa notizia anche per i sospetti che hanno circondato la Cina per ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 18 settembre 2020)dida unin. si ammalano più di 3.000. La notizia lanciata dai media locali e riportata dalla Cnn. Allarme inda dove arriva la notizia di unadida une di più di tremilache sidi Brucellosi. Ma andiamo con ordine.dida unin, si ammalano più di 3.000La notizia è stata lanciata dalla stampa locale e ripresa in tempi brevissimi dalla Cnn. Ovviamente il caso fa notizia anche per i sospetti che hanno circondato laper ...

