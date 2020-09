Cina, fuga di batteri da un laboratorio: più di 3.000 infetti (Di venerdì 18 settembre 2020) Cina, fuga di batteri da un laboratorio biofarmaceutico. Oltre 3000 persone hanno contratto la brucellosi In Cina più di 3.000 persone hanno contratto la brucellosi. Il tutto a seguito della fuga di batteri da un impianto biofarmaceutico che nel 2019 produceva vaccini per animali. La notizia è stata resa nota dalle autorità. Le autorità sanitarie della città di Lanzhou, capoluogo della provincia di Gansu, hanno riferito che sono risultate positive 3.245 persone. La brucellosi: cos’è? La brucellosi è una malattia trasmessa dal bestiame o da prodotti animali. Solitamente non è contagiosa tra gli esseri umani, ma può causare febbre, dolori articolari e mal di testa. Tuttavia al momento non ... Leggi su zon (Di venerdì 18 settembre 2020)dida unbiofarmaceutico. Oltre 3000 persone hanno contratto la brucellosi Inpiù di 3.000 persone hanno contratto la brucellosi. Il tutto a seguito delladida un impianto biofarmaceutico che nel 2019 produceva vaccini per animali. La notizia è stata resa nota dalle autorità. Le autorità sanitarie della città di Lanzhou, capoluogo della provincia di Gansu, hanno riferito che sono risultate positive 3.245 persone. La brucellosi: cos’è? La brucellosi è una malattia trasmessa dal bestiame o da prodotti animali. Solitamente non è contagiosa tra gli esseri umani, ma può causare febbre, dolori articolari e mal di testa. Tuttavia al momento non ...

