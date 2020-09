Bug audio con riproduzione video Huawei P30 su WhatsApp e Facebook (Di venerdì 18 settembre 2020) Non sono per nulla isolate le segnalazioni da parte di utenti in possesso di un Huawei P30 o P30 Pro che da un po’ di tempo a questa parte riscontrano un problema specifico. Al di là dei passi in avanti fatti in termini di stabilità e prestazioni generali, stando alle notizie che vi abbiamo riportato nelle scorse settimane dopo le ultime patch, è importante concentrarsi su alcuni potenziali bug che potrebbero fare la propria apparizione anche in un secondo momento. Anomalie audio con riproduzione video tramite Huawei P30 su WhatsApp e Facebook In cosa consiste il problema trapelato di recente attraverso le segnalazioni sui social? Ci sono utenti secondo cui il bug si manifesta con un improvviso abbassamento ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) Non sono per nulla isolate le segnalazioni da parte di utenti in possesso di unP30 o P30 Pro che da un po’ di tempo a questa parte riscontrano un problema specifico. Al di là dei passi in avanti fatti in termini di stabilità e prestazioni generali, stando alle notizie che vi abbiamo riportato nelle scorse settimane dopo le ultime patch, è importante concentrarsi su alcuni potenziali bug che potrebbero fare la propria apparizione anche in un secondo momento. AnomaliecontramiteP30 suIn cosa consiste il problema trapelato di recente attraverso le segnalazioni sui social? Ci sono utenti secondo cui il bug si manifesta con un improvviso abbassamento ...

Alcune unità delle Google Pixel Buds 2 hanno mostrato nelle scorse settimane un insolito comportamento che causava una vera e propria interruzione della riproduzione audio dopo ogni minuto e 50 second ...

POCO X3 NFC torna disponibile da 199 euro: versione 6/128GB ancora in offerta

Poco X3 NFC è tornato! Dopo il Sold Out iniziale della versione 6/64GB, torna disponibile questo interessante smartphone che fa del rapporto qualità/caratteristiche/prezzo il suo indubbio punto di for ...

Pixel Buds: arriva un importante aggiornamento

Con l’ultimo update 552 delle Pixel Buds di casa Google, sono stati fixati tanti piccoli bug che affliggevano le cuffie next-gen TWS. Arriva un nuovo importante update per le cuffie TWS di casa Google ...

