Apple Watch Series 6: come monitorare ossigeno nel sangue e altitudine (always-on) (Di venerdì 18 settembre 2020) C’era un tempo in cui in città si faceva jogging e in montagna trekking. Oggi, invece, siamo tutti runner che non si lasciano spaventare neppure dalle salite più impervie. Infatti, quello che ora (anche lo sport e la terminologia seguono le mode) chiamiamo tutti trail running è sempre più popolare così, soprattutto dopo la forzata immobilità a cui siamo stati costretti in primavera, in numerosi da giugno in poi ci siamo riversati, non appena possibile, sui sentieri di montagna che, a Ferragosto, erano più trafficati del milanese Corso Vittorio Emanuele durante la pausa pranzo. Insomma, cambiano i tempi e la tecnologia si adegua. Chi lo fa sempre con scatto da velocista è Apple che, nell’ultima – la sesta – incarnazione del suo Apple Watch (disponibile da oggi, 18 settembre) ha inserito – oltre alla misurazione del VO2Max, il monitoraggio del sonno, il rilevamento automatico del lavaggio mani e i nuovi tipi di allenamento – almeno due «chicche» da veri «nerd dello sport». Si tratta dell’altimetro always-on e di un nuovo sensore che consente di misurare i livelli di ossigeno nel sangue, indicatore importante dello stato di salute e benessere generale. Li abbiamo provati subito. Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 settembre 2020) C’era un tempo in cui in città si faceva jogging e in montagna trekking. Oggi, invece, siamo tutti runner che non si lasciano spaventare neppure dalle salite più impervie. Infatti, quello che ora (anche lo sport e la terminologia seguono le mode) chiamiamo tutti trail running è sempre più popolare così, soprattutto dopo la forzata immobilità a cui siamo stati costretti in primavera, in numerosi da giugno in poi ci siamo riversati, non appena possibile, sui sentieri di montagna che, a Ferragosto, erano più trafficati del milanese Corso Vittorio Emanuele durante la pausa pranzo. Insomma, cambiano i tempi e la tecnologia si adegua. Chi lo fa sempre con scatto da velocista è Apple che, nell’ultima – la sesta – incarnazione del suo Apple Watch (disponibile da oggi, 18 settembre) ha inserito – oltre alla misurazione del VO2Max, il monitoraggio del sonno, il rilevamento automatico del lavaggio mani e i nuovi tipi di allenamento – almeno due «chicche» da veri «nerd dello sport». Si tratta dell’altimetro always-on e di un nuovo sensore che consente di misurare i livelli di ossigeno nel sangue, indicatore importante dello stato di salute e benessere generale. Li abbiamo provati subito.

