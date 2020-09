Alicia Keys, ‘Alicia’ – Recensione Album (Di venerdì 18 settembre 2020) Il settimo Album di Alicia Keys, Alicia esprime le osservazioni socio-politiche in un contesto personale, svelando l’interconnessione della visione del mondo e anche di se stessa. L’introduzione dell’Album, “Truth Without Love”, dà il tono a un lamento vagamente politico su come la verità delle cose sfugge sempre via. L’attenzione si sposta quindi immediatamente su “Time Machine”, dalla nostra società post-verità all’auto-riflessione, suggerendo che cerchiamo conforto non nella nostalgia dei tempi più semplici, ma in una mente libera. A volte, l’ottimismo dell’artista sullo stato del mondo sembra ingenuo, come un’eco di un’epoca in cui “speranza e cambiamento” ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 18 settembre 2020) Il settimodiesprime le osservazioni socio-politiche in un contesto personale, svelando l’interconnessione della visione del mondo e anche di se stessa. L’introduzione dell’, “Truth Without Love”, dà il tono a un lamento vagamente politico su come la verità delle cose sfugge sempre via. L’attenzione si sposta quindi immediatamente su “Time Machine”, dalla nostra società post-verità all’auto-riflessione, suggerendo che cerchiamo conforto non nella nostalgia dei tempi più semplici, ma in una mente libera. A volte, l’ottimismo dell’artista sullo stato del mondo sembra ingenuo, come un’eco di un’epoca in cui “speranza e cambiamento” ...

PrazerGirafa : Album novo da Alicia Keys ???? - MariettaGAhs : Pedro Capo Feat. Alicia Keys & Farruko - Calma (Alicia Remix) (Audio) - JohSogos : RT @LaStampa: Alicia Keys: “E’ vero, il mio amore sembra più bello con te” - EmilioPonz : Per la serie new music on Friday: è uscito il nuovo disco di Alicia Keys. Un album introspettivo, che spesso è sino… - LaStampa : Alicia Keys: “E’ vero, il mio amore sembra più bello con te” -