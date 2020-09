A cosa serve il certificato di verginità? (Di venerdì 18 settembre 2020) Il certificato di verginità attesa appunto la verginità della donna, comprovata dall’esame del suo imene. In Francia viene richiesto molto raramente, per esempio alla vigilia di un matrimonio religioso dalla famiglia di lei o da quella di lui (o, anche, dal futuro sposo stesso). Secondo gli esperti, comunque, non ha alcun valore scientifico perché l’imene si può lacerare anche senza che la donna abbia mai avuto rapporti. Può capitare facendo sport o usando assorbenti interni. In Francia, ormai da diversi anni, si discute sull’abolizione o meno del certificato di verginità, un documento che comprova l’assenza di rapporti sessuali nella vita di una donna attraverso l’esame del suo imene. I ginecologi, che si occupano di redigere questo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) Ildi verginità attesa appunto la verginità della donna, comprovata dall’esame del suo imene. In Francia viene richiesto molto raramente, per esempio alla vigilia di un matrimonio religioso dalla famiglia di lei o da quella di lui (o, anche, dal futuro sposo stesso). Secondo gli esperti, comunque, non ha alcun valore scientifico perché l’imene si può lacerare anche senza che la donna abbia mai avuto rapporti. Può capitare facendo sport o usando assorbenti interni. In Francia, ormai da diversi anni, si discute sull’abolizione o meno deldi verginità, un documento che comprova l’assenza di rapporti sessuali nella vita di una donna attraverso l’esame del suo imene. I ginecologi, che si occupano di redigere questo ...

matteorenzi : La Lega quando è stata al governo ha scelto la strada dell'assistenzialismo. Non permetteremo loro di fare la stess… - TizianaFerrario : Io la app #IMMUNI l'ho scaricata da tempo,ma se non lo fate anche voi serve a - RaiRadio2 : ?? A cosa serve una strada giusta, se la direzione è sbagliata ?? Il #13settembre è l'anniversario di nascita del ma… - Marghe0855 : RT @ADeborahF: Serve Alessandro ecco cosa ci vuole per il #M5S #AdessoDibba - stringimimiley : RT @_blublublu_: @believeinmusic_ Mio papà tra un anno fa i 60 e cammina per kilometri senza problemi Mio nonno ne ha 80 e si fa minimo 15k… -

Ultime Notizie dalla rete : cosa serve Dall'idea al business plan: cosa serve agli startupper Il Sole 24 ORE A cosa serve il certificato di verginità?

Il certificato di verginità attesa appunto la verginità della donna, comprovata dall’esame del suo imene. In Francia viene richiesto molto raramente, per esempio alla vigilia di un matrimonio ...

Le domande da fare al tuo consulente finanziario e le risposte che deve darti

La profilazione serve a capire quanto siete pronti a rischiare ... Se non è così, saprà certamente motivarvela bene, con i numeri alla mano. Chiedete qualsiasi cosa vi venga in mente. Ovviamente non è ...

"I parlamentari dicano cosa voteranno"

"Mi piacerebbe poter vedere palesemente il voto di tutti i parlamentari su questo referendum. Voteranno veramente quello che dichiarano o punteranno ad un voto utile a mantenere la possibilità di rest ...

Il certificato di verginità attesa appunto la verginità della donna, comprovata dall’esame del suo imene. In Francia viene richiesto molto raramente, per esempio alla vigilia di un matrimonio ...La profilazione serve a capire quanto siete pronti a rischiare ... Se non è così, saprà certamente motivarvela bene, con i numeri alla mano. Chiedete qualsiasi cosa vi venga in mente. Ovviamente non è ..."Mi piacerebbe poter vedere palesemente il voto di tutti i parlamentari su questo referendum. Voteranno veramente quello che dichiarano o punteranno ad un voto utile a mantenere la possibilità di rest ...