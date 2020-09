Zhang | «Vi spiego il vertice con Conte a Villa Bellini Su Messi e il mercato…»

(Di giovedì 17 settembre 2020) Stevenha rilasciato una lunga e interessante intervista al Corriere della Sera: le parole del presidente dell’Inter Stevenha parlato sulle colonne del Corriere della Sera toccando diversi argomenti. Queste le parole del presidente dell’Inter. PRESIDENZA – «Se devo fare un bilancio della mia presidenza, chiaro che ci siano momenti up & down. Ma io preferisco guardare avanti. Guidare l’Inter è sicuramente una responsabilità: essere presidente dell’Inter significa pensare costantemente alla gente, alla gioia dei tifosi, del popolo nerazzurro, ai loro bisogni, interpretarli nel modo corretto. L’Inter ha una missione, un piano, strategie rivolte naturalmente verso la vittoria. Ma non solo». MISSIONE – «Crescere costantemente rispettando i nostri obiettivi. Credo ...

