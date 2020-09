X Factor 2020, calendario e date: quando sono audizioni, Bootcamp e Live? (Di giovedì 17 settembre 2020) Il programma, le date e il calendario di X Factor 2020, giunto alla sua quattordicesima edizione. I giudici sono pronti: Hell Raton, Mika, Emma Marrone e Manuel Agnelli daranno le loro valutazioni a partire dalle audizioni, in programma dal 17 settembre fino al primo di ottobre. L’8 e il 15 ottobre sarà invece tempo dei Bootcamp prima della last call. A fine ottobre, dal 29 precisamente, si comincerà con i Live in diretta tv su Sky Uno. Ecco il programma completo di X Factor 2020: Le audizioni: 17 e 24 settembre, 1° ottobre Bootcamp: 8 e 15 ottobre Last Call: 22 ottobre X Factor 2020 – Live: dal 29 ottobre Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Il programma, lee ildi X, giunto alla sua quattordicesima edizione. I giudicipronti: Hell Raton, Mika, Emma Marrone e Manuel Agnelli daranno le loro valutazioni a partire dalle, in programma dal 17 settembre fino al primo di ottobre. L’8 e il 15 ottobre sarà invece tempo deiprima della last call. A fine ottobre, dal 29 precisamente, si comincerà con iin diretta tv su Sky Uno. Ecco il programma completo di X: Le: 17 e 24 settembre, 1° ottobre: 8 e 15 ottobre Last Call: 22 ottobre X: dal 29 ottobre

