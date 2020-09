Un colpo al petto. Simone, 44 anni, morto per una discussione tra vicini (Di giovedì 17 settembre 2020) È morto dopo essere stato colpito in pieno petto da un colpo sparato con un fucile dal suo aguzzino. Simone Cogoni era un allevatore cagliaritano e aveva solo 44 anni. È successo nella serata di ieri, 16 settembre nel comune di Soleminis, nella provincia del capoluogo sardo. Secondo quanto raccontato dal quotidiano locale La Nuova Sardegna, il delitto è avvenuto lungo la strada comunale per Monte Arrubiu: sembra da una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, che l’omicidio sarebbe avvenuto al termine di una lite per futili motivi di vicinato. Il killer è fuggito e ha fatto perdere le sue tracce ma i carabinieri lo stanno cercando setacciando tutta la zona. I due contendenti, dalle prime informazioni che trapelano dagli investigatori, avrebbero ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Èdopo essere stato colpito in pienoda unsparato con un fucile dal suo aguzzino.Cogoni era un allevatore cagliaritano e aveva solo 44. È successo nella serata di ieri, 16 settembre nel comune di Soleminis, nella provincia del capoluogo sardo. Secondo quanto raccontato dal quotidiano locale La Nuova Sardegna, il delitto è avvenuto lungo la strada comunale per Monte Arrubiu: sembra da una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, che l’omicidio sarebbe avvenuto al termine di una lite per futili motivi di vicinato. Il killer è fuggito e ha fatto perdere le sue tracce ma i carabinieri lo stanno cercando setacciando tutta la zona. I due contendenti, dalle prime informazioni che trapelano dagli investigatori, avrebbero ...

