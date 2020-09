Ufficiale: Murru in prestito al Torino (Di giovedì 17 settembre 2020) Nicola Murru è un nuovo giocatore del Torino. Il difensore ha lasciato la Sampdoria in prestito con diritto di riscatto per i granata. Questo il comunicato della sua nuova squadra: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dall’Unione Calcio Sampdoria – a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Murru. Nicola Murru è nato a Cagliari il 16 dicembre 1994. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cagliari, ha debuttato in Serie A con la maglia rossoblù il 17 dicembre 2011 nella sfida contro il Chievo Verona. Dopo sei anni in Sardegna, nel corso dei quali ha collezionato 107 presenze tra campionato e Coppa Italia, si è ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020) Nicolaè un nuovo giocatore del. Il difensore ha lasciato la Sampdoria incon diritto di riscatto per i granata. Questo il comunicato della sua nuova squadra: “IlFootball Club è lieto di comunicare di aver acquisito dall’Unione Calcio Sampdoria – a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola. Nicolaè nato a Cagliari il 16 dicembre 1994. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cagliari, ha debuttato in Serie A con la maglia rossoblù il 17 dicembre 2011 nella sfida contro il Chievo Verona. Dopo sei anni in Sardegna, nel corso dei quali ha collezionato 107 presenze tra campionato e Coppa Italia, si è ...

