UFFICIALE - Altro prestito per Zerbin: il classe '99 azzurro riparte dalla Serie C (Di giovedì 17 settembre 2020) Alessio Zerbin lascia il Napoli, ancora una volta in prestito. Avventura alla Pro Vercelli per il classe '99, ormai è UFFICIALE.

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Altro Reggina, UFFICIALE: dopo Menez ecco un altro ex Roma Calciomercato.com Coronavirus: 11 nuovi casi a Marcianise in poche ore

Marcianise – L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato ufficialmente l’esito positivo al Covid-19 di 11 tamponi effettuati a carico di cittadini di Marcianise. Di questi, nove casi riguard ...

Al PalaGalvani di Angri la Givova Scafati omaggia il Ministro dello sport

La Givova Scafati rende noto che i massimi vertici societari, nelle persone del patron Nello Longobardi e del presidente Alessandro Rossano, sono stati ricevuti ed ascoltati stamane dal Ministro dello ...

Elettra Lamborghini si prepara al matrimonio tra maschere viso e accappatoio di lusso da 400 euro

Manca davvero poco al matrimonio di Elettra Lamborghini, il 26 settembre sposerà il dj olandese Afroajack, coronando così il suo sogno d'amore. Al momento tutto sembra essere pronto, dalla location su ...

