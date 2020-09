Simposio Internazionale di Scultura Vergnacco 4-20 settembre 2020

(Di giovedì 17 settembre 2020) Riparte dalle donne l’edizionedeldisu Pietre del FVG. Su otto artisti invitati, sono cinque le scultrici che dimostrano, con la loro partecipazione, la voglia di superare questo momento di incertezza e di timore dovuti alla pandemia da Covid-19, e sono: ?Veronika Priehodova dalla Slovacchia, Rhea Marmentini dalla Spagna (proveniente dall’Ungheria), Jacqueline Orams originaria del Perù e le italiane Beatrice Taponecco dalla Liguria e Silvia Maffioli dalla Lombardia. Tra gli artisti ritroviamo Huynh Van Hoang originario del Laos, Max Seibald dall’Austria, Mario Lopes dal Portogallo. Tutti gli scultori sono per la maggior parte europei o al momento residenti in Italia. Inizialmente l’invito era stato esteso anche ad artisti da nazioni non ancora ...

Reana del Rojale (Ud), 16 set - Il Simposio internazionale di scultura su pietra del Friuli Venezia Giulia di Reana del Rojale da ventitré anni replica con successo un evento in grado di offrire ai vi ...